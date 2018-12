Alcol: bere un bicchiere di vino al giorno riduce i rischi di ricoveri

Un recente studio ha mostrato come chi beve con regolarità un bicchiere di vino al giorno ha meno possibilità di ricoveri in ospedale rispetto agli altri.

L’alcolismo è una delle malattie da stile di vita più diffusa e pericolosa al mondo. Una recente ricerca negli Stati Uniti ha affermato che, al secondo posto dei motivi di incidenti mortali, c’è l’eccessivo consumo di alcol. Il fenomeno del binge drinking, ovvero il bere al di fuori dei pasti, durante feste o eventi di socializzazione, è in netto aumento, soprattutto tra le fasce d’età più giovani.

Se però questi aspetti sono fortemente negativi, ci sono anche alcuni effetti positivi del bere alcol, con moderazione, come riportato da un recente studio.

Bere un bicchiere di vino al giorno per meno ricoveri

Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con il dipartimento di nutrizione dell’università di Harvard, ha condotto uno studio su 21.000 partecipanti durato circa sei anni. La ricerca consisteva nel fare bere giornalmente, durante i pasti, un bicchiere di vino al giorno tutti i giorni. Una parte del gruppo di ricerca era astemia ed un’ultima parte beveva eccessivamente.

I risultati hanno dimostrato che chi ha un consumo elevato di alcol ha più probabilità di ricoveri in ospedale, soprattutto per eventi tumorali o patologie correlate all’alcol, dimostrando i grandi rischi dell’alcolismo avanzato. Invece, chi beveva con moderazione un bicchiere di vino al giorno durante i pasti aveva una migliore circolazione sanguigna, grazie anche a un regime alimentare equilibrato, associato anche a una minore probabilità di ricoveri in ospedale rispetto a bevitori pesanti ed astemi.

La ricerca, infine, non vuole indurre a bere vino e alcol, bensì di dimostrare che non tutto è negativo nell’alcol, ma solo gli abusi eccessivi e, anzi, può indurre anche a fattori positivi, se assunto con moderazione.