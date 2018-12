18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Pare che il noto portale di streaming live e on demand dedicato interamente allo sport voglia ampliare i suoi confini. DAZN ha annunciato nelle scorse ore l’uscita di ben tre carte prepagate tramite la quale sarà possibile usufruire dei servizi da lui proposti. Ciò servirà ad invogliare all’acquisto dei contenuti, gli utenti che non si fidato troppo di inserire la propria carta di credito online.

Si tratta di un’iniziativa rivolta in esclusiva al nostro paese. Per far ciò DAZN ha trovato un partner di tutto rispetto, Epay. Questa è la società di servizi prepagati più diffusa in Italia. Vanta molti partner e sarà, quindi, possibile trovare le carte in numerosi punti vendita.

DAZN: una carta prepagata per godersi tutto lo sport che vogliamo

Come già anticipato, la tessera sarà disponibile in ben tre formati differenti. Rispettivamente la versione da 1 mese, 3 mesi e 6 mesi. In questo modo ogni consumatore potrà scegliere il formato che preferisce. Ricordiamo che tra i partner di Epay troviamo tutti i più grandi negozi di elettronica (Euronics, Unieuro, Mediaworld) ma anche alcuni supermercati (Esselunga). Di conseguenza non sarà difficile acquistare la carta.

La tessera funziona come tutte le altre prepagate. Una volta effettuato l’acquisto verrà rilasciato un codice. Non bisognerà fare altro che seguire la procedura sul retro della carta per associarlo al proprio account ed il gioco è fatto. Dopodichè potrete usufruire di tutti i contenuti che il portale di streaming sportivo offre.

L’iniziativa di DAZN è rivolta a tutti coloro che sono diffidenti nei confronti degli acquisti online ma che comunque hanno un interesse per il portale di streaming. Con questa novità si potrà usufruire di tutti i servizi che l’azienda propone senza dover effettuare nessun tipo di acquisto online.