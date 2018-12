24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Lo scorso ottobre, Huawei ha presentato i nuovi Mate della serie 20, ovvero Mate 20, 20 X e 20 Pro. Ma sembra che sia di nuovo al lavoro e che stia già pensando alla nuova serie P, con P30 e P30 Pro.

A confermare la notizia è lo stesso Richard Yu, il capo della divisione consumer dell’azienda di Shenzen. A far nuovamente parlare dei progetti per la serie P30, è la comparsa di alcuni render di presunte cover per questi modelli che ne svelano alcune caratteristiche, soprattutto per quello che riguarda la fotocamera dei due futuri nuovi top di gamma Huawei.

Huawei P30 Pro

Sul retro della cover del P30 Pro, si nota due aperture molto grandi delle quali una dovrebbe essere dedicata agli obiettivi della fotocamera e l’altra al flash. Il foro per il flash è di dimensioni molto maggiori rispetto a quelli che abbiamo sinora visto sui modelli precedenti.

Questo potrebbe voler significare che l’azienda cinese abbia deciso di puntare su una fotocamera di livello ancora più alto per questo modello, aggiungendo un flash allo Xeno, molto più potente di quelli tradizionali. Questo tipo di flash lo abbiamo già visto, su altri smartphone del passato di casa Nokia, ovvero l’N8, l’808 çPure View ed il Lumia 1020. Oppure potrebbero essere previsti dei flash a LED multipli.

Lo spazio per i sensori fotografici sembra inoltre essere anch’esso maggiore rispetto agli altri, incluso il P30. Inoltre l’ampio spazio destinato agli obiettivi che si nota nelle cover, lascia intuire che c’è sicuramente lo spazio per 3 fotocamere, ma che potrebbero starcene tranquillamente anche 4. Per avere però la certezza sul numero di fotocamere posteriori, bisognerà necessariamente attendere il rilascio ufficiale delle specifiche.

Huawei P30

Parlando invece del Huawei P30, il foro per il flash sembra far pensare che verrà mantenuto il classico flash LED. Anche le dimensioni dell’apertura per gli obiettivi della fotocamera principale, sembra avere spazio solo per 3 fotocamere, non dovrebbe essere quindi prevista la quarta fotocamera.

Indiscrezioni in attesa di conferme ufficiali

Ci saranno sicuramente notevoli miglioramenti e innovazioni rispetto alla serie 20, ed il P30 Pro sembra essere decisamente più interessante del suo fratello minore P30. Huawei punta quindi a valorizzare maggiormente il suo modello Pro.

Resta da dire che le immagini non sono comunque ufficiali e che si tratta per il momento solo di “voci di corridoio”, che vanno quindi prese con cautela. Bisognerà quindi attendere che ci siano notizie ufficiali per poter confermare le caratteristiche dei due nuovi modelli di casa Huawei.