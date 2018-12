18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il design degli smartphone è un dei punti fondamentali sia nella progettazione dello stesso, ma è anche importante per poter permettere al terminale di avere successo. Sappiamo tutti che le mode stanno cambiando e che andando avanti vedremo design sempre diversi.

Un punto fondamentale negli ultimi tempi è la posizione, la forma e la disposizione della fotocamera sul telefono. Ormai quasi tutti gli smartphone sono dotati di 2 o più fotocamere, il che rende ancor più complicato il compito.

Ecco le disposizioni “folli” delle camere che vedremo prossimamente

Un esempio di disposizione strana possiamo vederla sull’atteso Huawei P30 Pro. Infatti sono emersi in rete alcune immagini in cui viene ritratta una cover che dovrebbe essere quella del futuro ammiraglia di casa Huawei.

Come potete vedere, nella parte superiore della cover ci sono due tagli molto grandi. Il taglio più esterno potrebbe essere quello che ospiterà la camera principale, che dovrebbe essere composta da ben 3 obiettivi.

La sorpresa è la spaccatura presente al suo fianco. Noterete da soli che non è abbastanza grande per contenere altri obbiettivi, motivo per il quale è molto probabile che li troveremo il Flash Led.

Di fatto sembra proprio che le intenzioni di Huawei siano quelle di aiutare gli utenti a migliorare gli scatti effettuati in scarse condizioni di luce, casi in cui un flash Led così grande sarebbe di ottimo aiuto.

In rete si parla di un “Flash fotografico” a bordo di questo terminale, motivo per il quale si potrebbe ipotizzare una luce allo Xenon, anche se la cosa risulta abbastanza difficile.