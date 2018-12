16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

OnePlus è certamente uno dei produttori che sta facendo il lavoro migliore per rendere sempre migliori i propri device. Infatti ha avviato una collaborazione con McLaren, assieme alla quale ha lanciato un nuovo smartphone.

Stiamo parlando del più veloce di sempre OnePlus 6T McLaren, nato da una collaborazione che potremmo accostare a quella di Huawei con Porche. Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche di questo OnePlus 6T McLaren.

OnePlus 6T McLaren disponibile sul mercato italiano, ecco la scheda tecnica e il prezzo

Iniziamo dicendo che dal 13 dicembre 2018 il dispositivo è stato ufficialmente commercializzato in Italia, dove sarà possibile acquistarlo al prezzo di 709 euro. Non bassissimo come prezzo, ma probabilmente giusto per ciò che offre.

Di fatto questo dispositivo è dotato dell’ultimo SoC di casa Qualcomm, lo Snapdragon 845, il quale è supportato dalla presenza di ben 10 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Batteria da 3700 mAh.

Sulla parte frontale, il terminale si caratterizza per la presenza di un display Optic Amoled con una diagonale di ben 6,41″ ed una risoluzione di 1080×2340 pixel ed una densità di 402 ppi. Il tutto è protetto da un Gorilla Glass 6.

Il telefono è nato per essere veloce ed è proprio per questo il motivo per cui è stato creato in collaborazione con McLaren, per richiamare il concetto di velocità. Questo concetto lo rivediamo non solo nelle prestazioni, ma anche nella ricarica della batteria.

Di fatto con la nuova Warp Charge sarà possibile caricare lo smartphone in appena 20 minuti ed avere abbastanza energia che ci garantirà un’intera giornata di autonomia. Si può parlare quindi una sorta di Dash Charge evoluta, tecnologia diventata ormai famosa negli anni.