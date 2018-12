20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Si avvicina il Natale, e come ogni anno molti sono gli utenti di Amazon che decidono di usare la piattaforma di trading on line più famosa al mondo, per fare i propri regali.

Sia sul sito che sull’app dell’azienda di Bezos infatti, si possono trovare moltissime offerte dedicate proprio al Natale e ai regali. Su entrambi infatti è ben visibile il banner delle “Offerte del Giorno”, che ogni giorno per l’appunto, propongono prodotti a prezzi scontati, in cui a farla da padrone sono i prodotti Amazon e quelli di tecnologia. Un altro banner invece ci mostra il “Negozio di Natale”, dove possiamo trovare idee per i regali ad amici e familiari. Vi si potranno trovare idee regalo divise per categoria, come elettronica, giocattoli, vestiti, prodotti per la casa e cucina e tanto altro, quest’anno c’è anche una categoria per i prodotti artigianali e fatti a mano. “Che tu stia cercando regali per lui o per lei, lasciati ispirare dalla nostra ampia selezione pensata per il Natale”, così annuncia il suo negozio il sito di Amazon.

Amazon garantisce le spedizioni fino alla mezzanotte del 24 Dicembre

Quando si comprano però dei regali online il dubbio è sempre lo stesso, arriveranno in tempo? Anche su questo Amazon ci viene incontro, garantendo ci la consegna fino alla mezzanotte del 24 Dicembre, ovvero la sera della Vigilia di Natale. Ci ricorda però che per ricevere le consegne in tempo bisogna ordinare, entro il 17 dicembre.

Chi invece ha un account Prime può prendersela comoda fino al 18 Dicembre, e alcuni articoli in quantità limitata, circa due milioni, si arriva fino al 23 Dicembre. Inoltre chi vive a Milano o Roma ed è iscritto a Prime Now, può veramente fare dei regali last minute, potranno infatti ordinare fino alle 22:59 del 24 dicembre, e ricevere l’ordine entro la mezzanotte.