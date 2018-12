Apple ufficializza il nuovissimo Beddit Sleep Monitor

15 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple è sempre alla ricerca di nuove tipologie di prodotti da inserire all’interno del loro già vario ventaglio di dispositivi. Già da qualche anno infatti si interessa a tutte le Start Up emergenti, acquistando ed inglobando le migliori.

Questo è accaduto nel 2017 con Beddit, con la quale Apple ha creato e presentato la Beddit Sleep Monitor versione 3.5. Come fa intuire il nome stesso, si tratta di un dispositivo in grado di analizzare la quantità e la qualità del nostro sonno.

Beddit Sleep Monitor: ecco come funziona

Quella di cui vi stiamo parlando non è altro che una fascia che va ad analizzare tramite vari sensori la qualità e la quantità del nostro sonno. Ma non fa solo questo, di fatto i dati analizzati sono molto più vari.

Il nuovo prodotto di casa Apple e Beddit è di fatto in grado di analizzare anche la frequenza cardiaca, la respirazione, il russare e le condizioni ambientali presenti nella stanza. L’installazione e l’utilizzo della stessa fascia è davvero semplice.

Non bisogna fare altro che applicare questa fascia sul materasso e collegarla tramite connettività bluetooth al nostro iPhone, in modo tale da ricevervi tutte le informazioni analizzate durante la notte.

Questa nuova versione 3.5 della fascia per poter funzionare ha un solo requisito, ovvero che il nostro terminale Apple sia dotato di un sistema iOS aggiornato almeno alla versione 11.

Per il momento questo prodotto è disponibile solo nel mercato statunitense al prezzo di 149,95 dollari. Al momento non ci sono informazioni sulla sua commercializzazione in Italia, ma nel caso ci fossero novità non mancheremo di aggiornarvi.