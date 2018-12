24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Instagram risulta essere, ad oggi, uno dei social network più utilizzati a livello mondiale. L’azienda sta aggiornando il suo servizio giorno dopo giorno e le cose che è possibile fare sull’app sono sempre di più. Essendo molto utilizzato, il social può essere un utile strumento per capire quali sono gli interessi delle persone. Visto che oramai siamo alla fine del 2018, Instagram ha pensato bene di stilare una lista dei trend più in voga dell’anno.

La lista è stata pubblicata online nelle scorse ore. Pare che l’emoji più utilizzata nel 2018 sul social sia stata quella del cuore rosso. Stando ai dati riportati questa è apparsa ben 14 miliardi di volte nel corso dell’anno.

Instagram: Gli hashtag del 2018 più utilizzati e non solo

Ad essere al primo posto tra le GIF più utilizzate non poteva che esserci quella che mima la famosa notifica like di Instagram. Tra le informazioni pubblicate anche quelle in merito agli hashtag più importanti del 2018. Si aggiudica un posto primario in lista il tema ASMR che è risultato essere quello più seguito del 2018. Anche il trend Fortnite è stato “premiato” per essere stato il più veloce a livello di crescita nel mondo.

Per quanto riguarda il campo della musica, pare che a vincere sia stata la boy band BTS. l’hashtag #BTSarmy è stato infatti il più famoso riguardo questo campo. Degno di nota è anche Tokyo Disneyland. Questa location si aggiudica infatti il “premio” come location più felice del mondo, con più emoji felici nei post che lo riguardano.

Questi sono solo alcuni dei trend che sono comparsi nella lista di Instagram nelle scorse ore. Ora quello che ci chiediamo è: Quali saranno quelli del 2019?