Un anno senza smartphone per vincere 100.000 dollari

Il grande sviluppo tecnologico dell’ultimo decennio ha portato una crescita esponenziale dell’utilizzo degli smartphone, tablet ecc., andando a creare una vera e propria dipendenza. Ogni giorno, ormai, fin da ragazzi, si trascorrono ore e ore sui cellulari per messaggiare o utilizzare i social network. Ciò, se esagerato, può portare a minor voglia di uscire e praticare attività fisica, problemi scolastici di rendimento e anche problemi psichici.

Proprio per tutto ciò, a breve negli Stati Uniti inizierà una sfida a tema, con un montepremi molto succulento. Vediamo di cosa si tratta.

100.000 dollari se non si usa uno smartphone per un anno

Il concorso è stato lanciato da Vitaminwater, un marchio di acque appartenente a Coca-Cola. L’obiettivo dell’azienda è quello di sensibilizzare sul problema che, purtroppo, esiste e viene preso con troppa leggerezza.

Per partecipare, bisogna essere residenti in USA, scrivere entro l’8 Gennaio un post creativo e interessante su come si vuole passare l’anno senza smartphone su Twitter o Instagram usando gli hashtag #NoPhoneforaYear e #contest. Una giuria apposita poi valuterà in base a creatività, umorismo, realizzazione foto/video ecc. il post e ne sceglierà alcuni che potranno passare direttamente alla vera sfida: stare per 365 giorni senza smartphone o tablet.

Si potranno utilizzare solo cellulare stile anni 90 e non si potranno utilizzare neanche i smartphone di amici o familiari. Verranno fatti dei controlli periodici e a sorpresa per verificare il corretto svolgimento e, dopo i 12 mesi, si verrà sottoposti al test della macchina della verità. Impossibile quindi imbrogliare senza essere scoperti. E’ possibile però utilizzare autoparlanti smart come Amazon Echo.

In caso non si riuscisse a resistere un anno intero per la bella somma di 100.000 dollari, dopo 6 mesi di successo si avrà diritto ad averne comunque 10.000.