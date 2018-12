20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple è in procinto di annunciare la sua piattaforma di streaming video. Sono mesi che si parla del nuovo progetto del colosso di Cupertino che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019. Fino ad ora la casa non ha proferito parola in merito, nonostante ciò sono numerosi gli accordi che l’azienda sta prendendo con varie case per la produzione di contenuti di qualità. Nelle scorse ore pare sia stato firmato il contratto per la produzione di contenuti animati con protagonista la banda dei Peanuts.

Solo qualche giorno fa si era parlato dell’intenzione, da parte di Apple, di produrre una serie TV thriller. L’azienda si sta impegnando attivamente nella ricerca di più progetti possibili al fine di debuttare con una serie di contenuti adattabili a tutti i gusti e a tutte le fasce di età.

La gang dei Peanuts riprende vita grazie ad Apple

Ebbene sì, pare che il colosso di Cupertino abbia preso accordi con DHX Media per produrre una serie di contenuti riguardanti i famosi personaggi del mondo animato creato da Charles M. Shultz. Il primo fumetto dei Peanuts fu pubblicato nel 1950. Apple ha deciso, quindi, di puntare su un qualcosa di iconico per i suoi contenuti animati. Sicuramente il lavoro che ne uscirà fuori sarà sorprendente.

Apple ha preso accordi anche con altre case per la produzione di contenuti animati per i più piccoli. La serie dei Peanuts andrà ad affiancarsi a tutte le altre sul portale di streaming video che l’azienda annuncerà nei prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.