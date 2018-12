30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Boriska Kipriyanovich ha 20 anni. Viene da Voldograd, in Russia. Oggi è balzato agli onori della cronaca perchè racconta di aver vissuto tra i marziani. “Sono alti 2 metri, vivono sotto la superficie e respirano anidride carbonica“, ha raccontato il giovane al Daily Mail.

Una storia, la sua, che ha lasciato tanto scetticismo in chi l’ha ascoltata. Aggiunge che i marziani sono “immortali e smettono di invecchiare all’età di 35 anni“. Secondo lui, “la vita sulla Terra cambierà radicalmente quando il monumento della Grande Sfinge sarà sbloccato“, e svela che il meccanismo di sblocco nascosto dietro l’orecchio della statua.

Teoria della cospirazione o tanta fantasia?

Il giovane sembra dotato di molta immaginazione. È sempre stato ossessionato dall’esistenza “plausibile” delle civiltà extraterrestri, dal momento che discuteva già di questo con i suoi genitori nella sua prima infanzia.

Un bambino precoce, che ha iniziato a leggere molto presto e che ha dimostrato interesse per l'”ignoto” sin da subito. Forse ancor prima di imparare a camminare. Possedeva una conoscenza insolitamente alta. Il suo intelletto era ovviamente lontano da quello di un bambino di 7 anni. Nessun insegnante sarebbe stato in grado di raccontare l’intera storia di Lemuria e dei Lemuri con così tanto dettaglio. Non si trova mai una menzione di questo paese nei libri di scuola. La scienza moderna non ha ancora dimostrato l’esistenza di altre civiltà.

Quindi, stupiscono i discorsi di questo ragazzo. La sua conoscenza della terminologia, i dettagli e fatti specifici su Marte e sulla Terra hanno affascinato tutti. Resta solo il particolare interessante se credergli o meno. Se si tratta di una trovata pubblicitaria o meno. Se è una voce delle tante che raccontano di essere un “marziano”.