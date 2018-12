22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La crescita che sta avendo Honor negli ultimi anni è a dir poco sbalorditiva. Sicuramente, oltre all’ottima qualità dei loro prodotti, è complice di questa crescita anche la vicinanza della casa madre Huawei.

Proprio con loro di fatto stanno cercando di sperimentare tutte le tecnologie migliori per rendere sempre più efficienti i loro smartwatch. Di fatto i due produttori si stanno concentrando molto sul mondo di questi orologi intelligenti.

Honor progetta un nuovo smartwatch basato su chipset Mediatek

Un documento emerso in rete, il quale certifica la presenza della tecnologia Bluetooth 4.0 Low Energy, fa esplicitamente riferimento alla voce “orologio intelligente”. Questo ci fa capire che probabilmente sarà molto innovativo e funzionale.

Come vedete non ci sono molte informazioni riguardo il terminale, ne dal punto di vista dell’estetica ne dal punto di vista delle componenti hardware, se non che il Chipset sarà di casa Mediatek.

Possiamo solo ipotizzare che questo terminale sarà estremamente personalizzato anche dal punto di vista del software, visto che adesso Honor e Huawei dispongono del proprio sistema operativo proprietario LiteOS.

Inoltre siamo certi che vedremo un’ottimizzazione della batteria con i fiocchi, visto che Honor ha sempre ritenuto l’autonomia un punto essenziale per tutti i suoi terminali, sia smartphone che smartwatch.

Fatta eccezione per il processore non ci sono altre informazioni, ma siamo convinti che nei prossimi giorni ci saranno specifiche approfondite in merito.