Le minacce di un attacco malware sono in continuo aumento

Il grande sviluppo della tecnologia ha portato sempre più persone ad utilizzare funzioni online per depositare i soldi e per usarli per fare compere tramite Internet. Ovviamente ciò induce ad un aumento considerevole di tentativi di truffe più leggere, il phishing, fino a veri e proprio attacchi malware ben organizzati e di difficile soluzione.

Gli attacchi malware sono in aumento

Secondo quanto riportato dall’ultimo Global Threat Landscape Report di Fortniet, gli attacchi malware sono in grande aumento sia per il numero di assalti sia per il numero di varianti malware utilizzate. I cybercriminali stanno infatti studiando e scoprendo nuove tecniche di attacco per violare le difese. Le varianti di malware sono cresciute del ben 43%, con un aumento di rilevamenti unici giornalieri nelle imprese fin al 62%.

I dati sono ovviamente preoccupanti, e i dispositivi più colpiti sono proprio quelli mobili, che hanno meno difese da penetrare. Delle minacce organizzate, c’è una netta distinzione di attacchi tra Android e iOS, con quest’ultima molto meno attaccata visto le ingenti misure preventive di sicurezza imposte sugli iPhone dalla Apple.

Particolare attenzione bisogna farla proprio in questo periodo, quando, presi dalle compere natalizie da acquistare, navighiamo molto e apriamo molte pagine, rischiando di farne aprire alcune in automatico contenenti virus senza che ce ne accorgiamo.

Personalmente, contro attacchi di questo genere, non si può far molto. Esistono ovviamente alcuni aspetti che si devono e possono seguire, ovvero avere installato un buon antivirus, fare scansioni periodiche, evitare di aprire pagine non sicure o chiuderle immediatamente nel caso si fossero aperte da sole. Tocca poi alle varie aziende lavorare sull’aspetto della sicurezza dei propri device, rilasciando patch periodiche.