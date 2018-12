20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Pare che per l’azienda di Redmond, Microsoft, siano i dettagli a fare la differenza. La casa ha reso noto negli scorsi giorni, il suo interesse per le festività natalizie. Per dare omaggio dell’occasione ha pensato bene di rilasciare una serie di wallpaper per rendere il pc degli utenti Windows 10 adatto alla ricorrenza.

“Per molti le festività sono racchiuse nelle piccole cose. Decorazioni, biscotti e luci natalizie rallegreranno il desktop del tuo pc”. E’ così che Microsoft ha esordito quando ha deciso di rilasciare il pacchetto di nove immagini in tema natalizio. Queste potranno essere utilizzate solamente come sfondo del desktop su Windows 10. Siamo sicuri che tutti gli amanti del Natale saranno felici per questa piccola introduzione. Scopriamo insieme come scaricare i wallpaper.

Come ottenere gli sfondi

Il pacchetto di wallpaper prende il nome di “Winter Holiday Glow“. Per ottenerlo non bisognerà fare altro che recarsi a questo link e cliccare sul pulsante “Get“. Verrete reindirizzati al Microsoft Store dove potrete scaricare il pacchetto cliccando su “Ottieni“. Trattandosi di semplici sfondi ci vorrà un secondo. Questi pesano poco più di 15 Mb. Una volta effettuato il download non vi resta che applicare il tema e godervi il vostro pc in stile natalizio.

Il tema va a modificare anche alcune degli elementi del desktop. Il tasto Start apparirà infatti in rosso così come i riquadri delle icone. Pare che anche i caratteri delle impostazioni appariranno automaticamente in rosso. Si tratta di una piccola introduzione che sicuramente farà contenti tutti gli utenti Microsoft che amano il Natale.