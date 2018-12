20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Samsung è senza dubbio uno dei produttori di smartphone più famosi del mondo. Soprattutto la sua serie Galaxy S gli ha permesso di crescere in modo davvero strabiliante negli anni.

Il prossimo device di questa serie dovrebbe essere il Galaxy S10. In rete sono emersi nuovi leak proprio riguardo questo device i quali hanno svelto delle informazioni davvero molto interessanti.

Samsung glaxy S10: ecco gli ultimi leak

La prima informazione trapelata riguarderebbe la tecnologia della ricarica wireless. Infatti sembra che tutte le varianti del nuovo S10 ne saranno dotati. Non si tratterà però della classica e lenta ricarica, ma una nuova tecnologia.

Quest’ultima prende il nome di “Powershare”, un nuovo sistema di ricarica senza fili che dovrebbe garantire una maggiore velocità e una minore “usura” della batteria, così da non rovinarla con il passare del tempo.

Altre informazioni arrivano riguardo il settore fotografico. Di fatto sembra che questo terminale sarà dotato di ben 4 fotocamere sulla parte posteriore e ben 2 fotocamere sulla parte frontale.

Dei 4 obiettivi posteriori, il primo dovrebbe essere il principale, il secondo un teleobiettivo, il terzo una camera grandangolare e il quarto una fotocamera che serve per la percezione della profondità.

Ultima ma non per importanza informazione riguarda le tecnologie utilizzate per la connettività. Sembra infatti che tra le diverse varianti che saranno rilasciate del Galaxy S10 ce ne potrebbe essere una dotata di connettività 5G, ovvero la versione destinata all’Europa.

Purtroppo nulla di ufficiale per il momento, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità.