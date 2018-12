19 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Può accadere che qualcuno potrebbe averti bloccato su WhatsApp, ma hai l’urgenza di scrivere alla persona che l’ha fatto. Se in un primo momento il pensiero è di rispettare la privacy e la decisione della persona che ti ha bloccato, è tua responsabilità provare a comunicare con qualcuno che ha deciso di non scrivervi più.

Rispettare la decisione

Se qualcuno ti ha bloccato, è tua responsabilità contattarlo di nuovo. Anche così, però, è possibile inviare un messaggio di WhatsApp a qualcuno che con te non più voglia di parlare. Ci sono diversi metodi, quindi li elenchiamo di seguito in modo da poter provare quello che vuoi.

Chiedi a un amico il telefono, aggiungi il contatto al tuo elenco e invia il messaggio;

Chiedi a un amico di creare un gruppo WhatsApp in cui il tuo contatto è bloccato, puoi leggere i messaggi;

in cui il tuo contatto è bloccato, puoi leggere i messaggi; Crea un numero virtuale, collegare il tuo account WhatsApp e scrivere da quel numero.

Blocca qualcuno su WhatsApp senza che se renda

Molte persone ci chiedono se è possibile bloccare qualcuno su WhatsApp senza rendersene conto. Siamo molto dispiaciuti, ma la risposta è un clamoroso no. Se blocchi qualcuno su WhatsApp, non vedrà la tua immagine del profilo, non sarà in grado di accedere ai tuoi contenuti multimediali, agli Stati. Saprà che lo hai bloccato, inevitabilmente.

Se decidi di bloccare qualcuno, lo saprà (o lo saprai a tua volta) subito. Quindi no, non esiste alcun metodo per bloccare qualcuno su WhatsApp e passare inosservato.

Riassumendo

In breve, bloccare qualcuno su WhatsApp ha le sue conseguenze e non è qualcosa che impedisce di scrivere in modo definitivo a quella persona. E, inoltre, non è neppure qualcosa che può essere nascosto ai tuoi contatti.

Se hai deciso di bloccare qualcuno devi essere chiaro sulle conseguenze e se ti bloccano, sai come accorgertene e come puoi provare a parlare ancora con quella persona – a tuo rischio e pericolo. Ti consigliamo di utilizzare WhatsApp con educazione e rispetto, di evitare SPAM e contenuti impropri, per evitare di essere bloccato dall’applicazione.