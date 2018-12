27 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’anno scorso Apple ha introdotto sugli iPhone X una particolarità, il notch. Non è stata la prima compagnia a farla perché Essential Phone è arrivato prima anche se il suo era una piccola lunetta dedicata alla singola fotocamera frontale. Lo smartphone del terzo produttore al mondo invece ne presenta una bella larga in quanto includeva un gran numero di sensori utili a diverse cose come una particolare tecnologia di riconoscimento facciale.

Da allora molti altri produttori hanno optato per usare il notch e qualcuno è anche andato oltre facendolo evolvere; ci sono state diverse varianti in merito. Dal canto suo Apple ha preferito continuare su questa strada, almeno per il 2018, e ha presentato tre iPhone tutti dotati della finestrella, sia gli iPhone XS e XS Max dotati di schermo OLED che il piccolo iPhone XR dotato di schermo LCD. Apparentemente qualche consumatore non ha notato la cosa e ha deciso di denunciare la compagnia per pubblicità ingannevole.

Quale notch?

La donna, il cui nome è Courtney Davis, ha comprato uno dei nuovi smartphone di Apple e con sua sorpresa ha scoperto che presentavano quella strana tacca nella parte superiore del display. Siamo negli Stati Uniti, più precisamente in California, e andare in tribunale per questo genere di cose è più semplice che da altre parti quindi la donna non ci ha messo prima di fare reclamo.

“Le immagini che nascondono i pixel mancanti sugli schermi dei prodotti sono prominenti sul sito Web di Defendant, così come negli annunci pubblicitari dei rivenditori che vendono i prodotti. Queste immagini sono state invocate dal querelante DAVIS, il quale riteneva che l’iPhone XS e XS Max avrebbero non ha una tacca nella parte superiore del telefono.” Allegato a questo c’era un’immagine particolare degli iPhone in cui effettivamente potrebbe anche risultare difficile vedere il notch; neanche più di tanto in realtà, ma diamo il beneficio del dubbio a Courtney.

Andando a spulciare sul sito ufficiale di Apple ci sono moltissime immagini dei dispositivi in questione e si vede chiaramente la presenza di una tacca. Detto questo è molto probabile che il tutto finisca in niente.