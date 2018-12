14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La nota applicazione di messaggistica online, Telegram, ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento sostanziale. Stiamo parlando della versione 5.0. Sono state numerose le novità che l’azienda ha deciso di introdurre con questa versione. Pare che il rivale di Whatsapp sembra essere interessato a migliorare l’esperienza utente del suo prodotto.

Si tratta di un upgrade importante per Telegram. Era molto tempo che la casa non decideva di apportare un cambiamento netto alla sua app. Pare che siano ben più di 400 le migliorie che sono state apportate dagli sviluppatori per rendere l’applicazione più fluida e piacevole da utilizzare. Ad affiancare tutte le piccole modifiche ci sono una serie di novità. Scopriamo quali sono le più interessanti.

Nuovo design per Telegram

Ebbene sì, questo è il primo cambiamento che l’aggiornamento 5.0 porta con se. Cambia, infatti, il design della sezione profilo, delle impostazioni, delle notifiche e dei suoni per tutti i dispositivi Android. Non ci sono novità sostanziali di design per i dispositivi iOS. I punti forti della versione sono però le funzionalità. Viene infatti aggiunto il supporto per le le lingue personalizzate come dialetti o linguaggi di fantasia.

Ci sono novità anche per la sezione web. Aggiunta la nuova Apertura Rapida 2.0 che permette alle pagine web di aprirsi in modo più veloce rispetto alle versioni precedenti. Numerose aggiunte sono state fatte anche per l’ambito fotografico. E’ stato modificato, infatti, il selettore per le foto del profilo. E’ stata aggiunta la possibilità di zoomare i video durante la riproduzione e la possibilità di sfogliare le immagini tramite uno swipe.

Queste sono solo alcune delle numerose novità che Telegram ha introdotto con la sua nuova versione 5.0. Non vi resta che aggiornare l’app e scoprire tutte le altre.