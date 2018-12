22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Qualche mese fa ben 140 app sono state bannate dal Google Play Store perchè contenevano all’interno di esse dei malware pericolosi per i dispositivi degli utenti. Oggi, la situazione si ripete. Ad informarci di ciò questa volta è stata un’azienda specializzata nella sicurezza informatica, Sophos.

Pare che l’azienda abbia scovato ben 22 applicazioni disponibili sul Google Play Store che apparentemente sembrano delle semplici app ma che all’interno di esse nascondono pericolosi malware. Stando a quanto riportato dall’azienda queste applicazioni sono state scaricate da più di 22 milioni di utenti Android.

Android: le app pericolose

Stando a quanto riportato dagli esperti, le app in questione non mostrerebbero nessun sintomo di un possibile virus contenuto in esse. L’unica cosa che gli utenti possono notare è che queste fanno un eccessivo consumo di dati e di batteria. Molto più di quanto in realtà sarebbe necessario. Sono ben 22 le app tra videogiochi e utility che sono state etichettate dall’azienda come pericolose. Gli esperti consigliano di eliminarle al più presto. Quali sono però le app incriminate?

Di seguito riportiamo la lista completa:

Snake Attack – com.mobilebt.snakefight

Math Solver – com.mobilebt.mathsolver

ShapeSorter – com.mobilebt.shapesorter

Tak A Trip – com.takatrip.android

Magnifeye – com.magnifeye.android

Join Up – com.pesrepi.joinup

Zombie Killer – com.pesrepi.zombiekiller

Space Rocket – com.pesrepi.spacerocket

Neon Pong – com.pesrepi.neonpong

Just Flashlight – app.mobile.justflashlight

Table Soccer – com.mobile.tablesoccer

Cliff Diver – com.mobile.cliffdiver

Box Stack – com.mobile.boxstack

Jelly Slice – net.kanmobi.jellyslice

AK Blackjack – com.maragona.akblackjack

Color Tiles – com.maragona.colortiles

Animal Match – com.beacon.animalmatch

Roulette Mania – com.beacon.roulettemania

HexaFall – com.atry.hexafall

HexaBlocks – com.atry.hexablocks

PairZap – com.atry.pairzap

Se avete una di queste app installate sul vostro dispositivo Android vi consigliamo vivamente di procedere, al più presto, alla rimozione.