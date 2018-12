18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Oggi come oggi esistono moltissimi smartphone e scegliere è sempre una sfida. Per questo, con questo articolo vogliamo proporre uno smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo. Lo smartphone in questione è: Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Forse molti non conosceranno la marca Xiaomi. Essa è un’azienda cinese, la quale negli ultimi anni ha davvero conquistato il mercato degli smartphone. Il loro punto di forza è quello di offrire smartphone molto performanti ad un costo abbastanza accessibile. Infatti come noterete nelle righe successive, lo stesso dispositivo trattato, risulta essere un ottimo smartphone in rapporto con il prezzo.

Iniziamo vedendo il modello del processore, stiamo parlando di uno Snapdragon 636, con una velocità pari a 1,8 GHz ed è un Octa core. Inoltre per il modello in questione ovvero il modello con 64 GB di memoria di archivio, possiede una memoria Ram pari a 4GB. Oltre a questa memoria di massa, lo smartphone offre la possibilità di inserire una Micro SD per poter espandere la memoria fino a 256 GB.

Anche per il reparto fotografico ci sono delle novità. Esso possiede una doppia fotocamera, per quanto riguarda il reparto fotografico posteriore, e una doppia fotocamera per quanto riguarda il reparto fotografico anteriore. Nel retro i megapixel sono 12 e 5, mentre nel reparto anteriore troviamo 20 e 2 megapixel. Quindi rispetto alla concorrenza, esso possiede un punto di forza in più.

Come tutti gli smartphone di oggi, il Redmi Note 6 Pro possiede un full Display. Vale a dire uno schermo senza bordi, ma in questo caso l’unico risulta essere il Notch, in quale vi sono i sensori più importanti del dispositivo. Quindi essendo un full display i pollici sono pari a 6,26.

Anche la batteria risulta essere un motivo in più per poter acquistare Note 6 Pro. Infatti stando a molte recensioni, il tempo di utilizzo con una singola ricarica è pari a un giorno. Ma giustamente questo aspetto dipende molto anche dall’uso che ne fate. Pertanto i dati tecnici della batteria risultano essere pari a 4000 mAh.

È arrivata l’ora di parlarvi del sistema operativo. Ma come ogni smartphone, anch’esso monta una versione Android 8 ma con qualche caratteristica. In effetti la versione Android di questo dispositivo è una versione personalizzata dalla casa produttrice. Il nome è MIUI 9.

Fatta tutta questa presentazione dettagliata, l’ultimo punto di questo articolo risulta essere: come e dove acquistare lo smartphone. Per poter acquistare lo smartphone, utilizzando un codice coupon, è necessario recarsi su questo sito web CooliColl. Il prezzo è pari a 182 euro, al quale dovreste applicare lo sconto del nostro sito. Il codice del Coupon è : focustech .

Buono sconto Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Il tuo smartphone è vecchio? Non sai quale smartphone acquistare? Scopri il nuovo smartphone di Xiaomi, per te, subito un buono sconto…

Oggigiorno lo smartphone è l’oggetto di cui non si può fare a meno. Esistono un infinità di dispositivi mobili, di diverse marche e con caratteristiche differenti. Esistono smartphone economici e smartphone più costosi. Xiaomi è una delle tante aziende cinesi, ma con dispositivi davvero performanti. Tra i tanti, in questo articolo vedremo lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro.

Prima di rilasciare il codice per ottenere lo sconto, vediamo un pò tutte le caratteristiche tecniche di questo smartphone. Iniziamo a parlare dell’Hardware, il quale per molti risulta essere il più importante. Come processore possiede uno Snapdragon 636, con ben otto core, e con una velocità pari a 1,81 GHz. Ad affiancare la potenza di calcolo, troviamo un memoria RAM pari a 3GB. Per concludere l’ambito della memoria, come memoria di archivio, il Redmi note 6 mette a disposizione ben 32 GB con la possibilità di espansione, tramite memoria ausiliare, con Micro SD fino a 256GB.

Per quanto riguarda invece il reparto fotografico, questo dispositivo possiede un elevata qualità. Infatti per la fotocamera esterna, esso possiede una doppia fotocamera con risoluzione di 12 e 5 Megapixel. E per finire, come fotocamera anteriore, esso possiede sempre una doppia fotocamera, con risoluzione pari a 20 e 2 megapixel. Quindi come detto prima, questo reparto è stato ottimizzato moltissimo, in quanto sono pochi gli smartphone che presentano queste caratteristiche.

Altro aspetto importante è lo schermo. Il Redmi Note 6 Pro, monta un display con il Notch, in cui troviamo i sensori, le due fotocamere frontali e l’altoparlante per le chiamate. Il display ha una dimensione pari a 6,26 pollici. Inoltre il dispositivo possiede anche le ultime novità, per quanto riguarda lo sblocco. Stiamo parlando dello sblocco facciale e dello sblocco mediante impronta digitale.

Ultimo punto di forza di questo dispositivo, risulta essere proprio la batteria, la quale per molti può essere un fattore determinante per l’acquisto di uno smartphone. La capacità massima di questo elemento è pari a 4000 mAh. Con tale valore è possibile ricaricare il dispositivo una volta al giorno.

Ora per quanto riguarda il reparto Software, esso ha già installato la MIUI 9, la quale corrisponde alla versione 8 di Android. Ricordiamo che la MIUI non è altro che una versione Android personalizzata dalla stessa azienda costruttrice dello smartphone in questione.

Detto questo, per coloro, interessati all’acquisto dello smartphone, sarà possibile acquistarlo tramite il seguente link (Cliccare su link per il collegamento al sito) al prezzo di 179 dollari, i quali sarebbero 160 euro. Inoltre per poter ricevere un ulteriore sconto, potreste inserire il nostro coupon: focustech. Per chi vuole lo XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO 4GB RAM 64GB ROM a soli 204,99 euro può acquistarlo tramite il seguente link,noltre per poter ricevere un ulteriore sconto, potreste inserire il nostro coupon: focustech