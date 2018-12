The Hospital Group ha proposto per Natale alcune modifiche interessanti ai piatti natalizi più famosi, per evitare di mangiare troppe calorie e grassi.

L’alimentazione è un aspetto fondamentale per la nostra salute ed un argomento di grande importanza per gli sportivi che seguono un regime serio e controllato, misurando di giorno in giorno le varie calorie assunte e le ripartizioni dei macros.

Se per la maggior parte di noi il Natale equivale a mangiare a volontà durante i vari pranzi e cenoni, può essere un piccolo problema per chi cerca di mantenere le calorie basse per il suo percorso di dimagrimento. Ciò poi può portare ad una minore voglia di tornare in palestra a Gennaio.

Alcuni piatti per evitare troppe calorie

Per questo Natale, The Hospital Group ha creato alcuni semplici e completi piatti da portare in tavola a basso contenuto di calorie, grassi e zuccheri, ma senza perdere il sapore e la gustosità.

Riducendo la quantità di grasso utilizzata, e usando l’olio d’oliva invece del classico grasso d’oca sulle patate riduce notevolmente la quantità di grassi, con un 94 calorie totali in meno. Può essere aggiunta la paprika come spezia per insaporire.

Invece di fare involtini con carne di maiale, si può fare con salsicce da cocktail e aggiungere un po’ di miele e qualche prugna. Così facendo, si evitano 9 grammi di grassi.

La carne di salsiccia è ovviamente un punto forte dei pasti natalizi in famiglia, apportando 22 grammi di grassi per porzione. Se si vuole mangiare più leggeri, si può sostituire il ripieno con quello di nocciola accompagnata da un po’ di albicocca, risparmiando quasi 200 calorie.

Per concludere, Il vin brulè è una bevanda molto bevuta durante le feste e facilmente trovabile nei vari mercatini natalizi. Contiene ben 13,6 g di zucchero per porzione. Bere, al suo posto, un bel sciroppo di mela speziato con clementine e chiodi di garofano è un ottimo modo per evitare ben 155 calorie con una bevanda.