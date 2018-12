26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Fifa 19 continua a riscuotere un enorme successo tra le file dei suoi numerosissimi utenti. Di fatto sta raccogliendo un enorme apprezzamento per il modo in cui la EA Sports sta portando avanti l’evento di Natale.

Stiamo ovviamente parlando del Futmas. Quest’ultimo è caratterizzato per la presenza di SBC giornaliere le quali ci permettono di ottenere delle versioni speciali di alcuni giocatori selezionati in base a degli schemi stabilite e pubblicati sul profilo Twitter della EA Sports.

Fifa 19: disponibile Akanji Futmas, un DC mostruoso

Tra le tre SBC giornaliere di oggi possiamo notare la presenza di Manuel Akanji, il difensore centrale del Borussia Dortmund. Il giocatore svizzero in questa versione speciale è davvero devastante.

Di fatto questa carta può vantare 84 di velocità, 82 di difesa e 81 di fisico. Nel dettaglio, abbiamo 85 di forza fisica, 85 di passaggio corto e 83 di passaggio lungo, oltre a tutte i valori difensivi sopra al 84.

Si tratta di un difensore molto alto, con una stazza di 187 cm. Akanji è davvero molto forte, perfetto da inserire all’interno della vostra rosa della Bundesliga i da provare ad ibridare, anche se non molto semplice.

La nazionalità svizzera di certo non aiuta visto che sono pochi i giocatori utilizzabili realmente in Fifa 19 Ultimate Team. Noi vi consigliamo di inserirlo in squadra assieme a Zakaria Futmas, ovviamente se l’avete completato.

Nei prossimi giorni usciranno altri giocatori, che saranno sempre più interessanti man mano che passeranno i giorni. Restate sintonizzati per ricevere aggiornamento in merito insieme ai nostri consigli. Buon Futmas a tutti voi!