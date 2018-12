Fortnite: player crea una skin per aiutare i senzatetto nel mondo

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Fortnite è il gioco più utilizzato al mondo, con milioni di persone che ci giocano. L’Epic Games, l’azienda che l’ha creato, ha aumentato il suo fatturato in modo incredibile, grazie anche ai continui aggiornamenti fatti nel corso dei mesi per rendere il game sempre attraente e mai noioso. Non è un caso che proprio Fortnite ha vinto il premio come miglior gioco del 2018.

Il gioco in sé è completamente gratuito, e proprio grazie a questo che sin da subito ha avuto un grande successo. Ma come fa allora a guadagnarci?. La risposta è semplice: le skin. Queste non sono altro che decorazioni e vestiti per il proprio personaggio, che non conferiscono nessun aiuto al giocatore ma sono prettamente estetiche. Nonostante questo, tantissime persone comprano le skin, portando introiti enormi alla Epic.

La skin per la beneficenza ai senzatetto

Un giocatore casuale di Fortnite, Junk Jakson, ha ideato una completa skin, con tanto di decorazioni, prendendo spunto dai senzatetto, dal nome provvisorio di Homeless Honcho. L’obiettivo non è quello di guadagnarci qualcosa, bensì è quello di fare beneficenza. Infatti, se Epic Games decidesse di renderla disponibile nel gioco, tutti i ricavati che si formeranno da chi acquista la skin andranno devoluti in associazioni nel mondo che si occupano di senzatetto e di persone in difficoltà economiche.

Di certo una bella iniziativa che coinvolge anche l’ambiente videoludico, visto molto spesso come frivolo e asociale. Ricordiamoci che già in passato, Fortnite mise disponibile una skin, Mercy, per finanziare la ricerca sul cancro al seno.