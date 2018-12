L’interesse per il Bitcoin (BTC) aumenta in tutto il mondo, secondo gli ultimi dati di Google Trends. Molte persone, infatti, sono interessate a scoprire “Cos’è il Bitcoin?“. Anche quando il prezzo del BTC è sceso di oltre l’80% dal suo massimo storico.

Nonostante il basso prezzo del primo mercato di criptovalute, sembra essere in aumento. La parola Bitcoin (BTC) ha raggiunto un massimo di ricerche in 6 mesi, secondo i dati di Google.

Secondo Google Trends, il termine di ricerca “What is Bitcoin?” supera gli elenchi nella categoria “What is (…)?”, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Tuttavia, l’interesse per le criptovalute non finisce con il precursore del mercato. “Come acquistare Ripple?” è la quarta frase più cercata nella categoria “How (…)?” negli Stati Uniti.

Monica Long, membro esecutivo di Ripple (XRP), ha commentato le statistiche di Google sul suo account Twitter. Era entusiasta, poichè riflette l’interesse delle persone nella tua azienda. Dimostrando che gli sforzi di Ripple (XRP) continuano a dare i loro frutti, la compagnia è nella corsa per diventare la criptovaluta più adatta. Non solo dal pubblico, ma da grandi istituzioni come American Express e Banco Santander in Spagna.

In altre aree dell’Europa orientale sono registrati dati simili. La tendenza sembra essere globale.

“How to Buy Ripple” is one of Google’s most-searched phrases of the year. As a reminder, Ripple is our company and WE are not for sale. But it’s still an exciting sign of growth in the #XRP ecosystem.https://t.co/XfzaTELHq3

— Monica Long (@MonicaLongSF) 12 dicembre 2018