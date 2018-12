22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Xiaomi sembra essere pronta ad ufficializzare una nuova serie di dispositivi. Si tratterebbe della nuova versione della serie Redmi, che per il momento è ferma alla sesta generazione dal suo rilascio.

Poco tempo fa i tre smartphone della serie 7 hanno ricevuto la certificazione 3C. Oggi invece uno di questi tre, lo Xiaomi Redmi 7, è stato avvistato sul famosissimo portale di TENAA.

Xiaomi Redmi 7 in via d’arrivo: ecco le prime foto

L’atteso Xiaomi Redmi 7 è stato avvistato proprio nelle ultime ore sul sito cinese TENAA il quale ci permette di avere una prima idea di quello che sarà il design del nuovo terminale cinese.

Dall’immagine qui sotto possiamo vedere come sia presente una doppia fotocamera posteriore che però non ha lo stesso settaggio dei precedenti modelli della serie Xiaomi Redmi 6.

Di fatto sui precedenti modelli le fotocamere erano si disposti in senso verticale, ma tra le due vi era posto il flash led. In questo nuovo device invece il flash led è stato spostato al di fuori dell’alloggio dei due obiettivi.

Nella parte centrale possiamo notare il solito e comodissimo sensore biometrico per lo sblocco tramite riconoscimento dell’impronta digitale. Possiamo anche notare che sul lato destro del device saranno posizionati come al solito il tasto di accensione ed il bilanciere del volume.

Sulla parte frontale del device ci sarà un grande display da 5.84″ di diagonale che dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un notch a goccia, novità assoluta per i terminali di casa Xiaomi.

La batteria avrà una capacità di 2900 mAh. Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità.