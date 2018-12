21 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Sono state molte le volte in cui gli account Twitter ufficiali di proprietà dei produttori di smartphone Android sono stati “catturati” dalla promozione di dispositivi con pubblicazioni fatte da un iPhone Apple.

Soprattutto Samsung, che lo ha fatto più volte nelle ultime settimane. Tuttavia, lo stesso non è mai (finora) accaduto alla compagnia di Cupertino. Molto probabilmente perché non è mai successo prima, ma questo tweet dall’account ufficiale di Apple Music è passato inosservato per un bel po’ di tempo. E’ stato lo YouTuber Marques Brownlee che oggi ha attirato l’attenzione su questo piccolo dettaglio su di una pubblicazione fatta all’inizio di novembre.

Il tweet “incriminato”

In risposta a un tweet di Ariana Grande, un account manager Apple Music ha pubblicato il link al suo album di Natale sulla piattaforma di streaming. L’unico problema è che la risposta è stata data tramite uno smartphone Android.

Come menzionato da PhoneArena, molti non considerano questo evento un problema, dal momento che Apple Music è disponibile su entrambe le piattaforme. Che sia disponibile su più piattaforme o meno, rimane un account ufficiale direttamente correlato ad Apple. Per questo motivo, l’aspetto delle pubblicazioni ufficiali che utilizzano lo smartphone di qualsiasi concorrente non sembra buono.

Ovviamente, se i tweet fossero usati per pubblicizzare uno dei loro smartphone, il caso sarebbe ancora più serio.