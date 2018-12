La cometa di Natale è passata la scorsa domenica 16 dicembre deliziando chi è riusciuto ad ammirarla. Si è avvicinata ad una distanza di poco più di 11 milioni di chilometri dalla Terra, ovvero trenta volte la distanza dalla Luna.

L’agenzia spaziale statunitense NASA ha pubblicato in queste ore le foto di 46P/Wirtanen, nota appunto come “la cometa di Natale”.

46P completa la sua orbita ogni 5 anni e mezzo e, il più delle volte, passa molto lontano dalla Terra per essere visibile a noi. Questa volta, però, si è avvicinata così tanto che è stato possibile vederla a occhio nudo: era l’approccio più grande alla Terra da parte della cometa di tutta l’epoca moderna e il più brillante in 20 anni.

This weekend, watch the skies for a passing #comet! ☄

Comet 46P/Wirtanen will make its closest flyby on Sunday, Dec. 16, only 7.1 million miles from Earth. It may even be bright enough to see without a telescope. Photo galleries & how to observe: https://t.co/rcuycm1vHy pic.twitter.com/PLO2BMu3ne

— NASA (@NASA) 15 dicembre 2018