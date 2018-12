Ecco perchè bisogna evitare di spalare la neve al freddo

Degli specialisti di cardiologia hanno affermato che fare sforzo fisico col freddo, come per esempio spalare la neve, aumenta i rischi di infarto.

Si avvicinano le feste natalizie e come ogni anno, molti bambini e adulti sperano in precipitazioni nevose per un Natale completo, come nei film. Se da un lato la neve è una cosa molto caratteristica e ben vista, quantità eccessive portano a problemi di locomozione, quando bisogna andare a lavoro, soprattutto nei paesi più piccoli e meno attrezzati.

Spalare la neve da davanti casa, inoltre, non fa bene al nostro corpo, come dimostra un recente studio apposito. Vediamo perché.

I rischi di spalare la neve al freddo

La Società Italiana di Cardiologia (SIC), riunita in un congresso a Roma, ha spiegato la relazione a rischio tra freddo e possibili infarti, visto il periodo e il grande calo di temperature che sta per arrivare. I dati dicono che nelle giornate con una temperatura al di sotto di 0°C, c’è un aumento del rischio di infarto del 3% per ogni calo di 8°C.

Fare sforzo fisico col freddo inoltre può peggiorare notevolmente le cose, come per esempio spalare la neve per far uscire la macchina dal garage. Questo perché il freddo provoca la vasocostrizione, il restringimento dei vasi sanguigni che, se eccessivo, può portare alla rottura della placca aterosclerotica. Con lo sforzo fisico, come quello sopra citato, la pressione arteriosa e il battito cardiaco iniziano ad accelerare, aumentando i rischi di infarto.

Anche altri fattori di rischio incidono sulle possibilità di attacchi cardiaci improvvisi, quali colesterolo alto, fumo, obesità, ipertensione, attacchi di cuori precedenti o anche infezioni respiratorie.