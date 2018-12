Google Chrome blocca i siti che non fanno andare indietro

20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Google Chrome è il browser per computer e smartphone più diffuso ed utilizzato al mondo, grazie alla sua maggiore velocità rispetto Edge/ Internet Explorer, e la sua sicurezza. Un merito va dato anche ai continui aggiornamenti e miglioramenti per rendere il più possibile sicuro e performante il browser.

Nei prossimi aggiornamenti, Chrome aggiungerà la funzione per bloccare i siti che ostacolano il tasto back, ovvero tornare alla pagina precedente. Vediamo di cosa si tratta.

La nuova funzione di Google Chrome

Non accade molto spesso di incontrare pagine del genere, però può capitare di trovare siti, soprattutto quelli che diffondono contenuti tutelati da copyright, come film o serie tv, che bloccano il tasto back. Possiamo premerlo quante volte vogliamo, ma rimaniamo sempre su quella pagina e alla fine siamo costretti a chiudere e riaprire il browser.

I motivi per cui questi siti utilizzano questo trucchetto sono principalmente due: prolungare il tempo che l’utente rimane sulla pagina, per aumentare i guadagni dovuti all’esposizione di banner pubblicitari, ed inoltre perché spesso ci sono avvisi di sicurezza falsi (“Il tuo pc è stato infettato”) dove , premendo, si rischia effettivamente di contrarre malware e virus.

Proprio per questo Chrome ha deciso di implementare nelle prossime settimane la nuova funzione per contrastare questi siti, il più delle volte dannosi per gli utenti. Bisognerà attivare di default il flag #enable-skip-redirecting-entries-on-back-forward-ui. Per ora è solo teoria, ma si spera che per inizio Gennaio venga attivato su tutti i dispositivi che supportano il browser.