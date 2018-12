28 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Sony e Huawei sono molto vicini alla presentazione dei propri due device ammiraglia. Di fatto le due società stanno per presentare il nuovo Xperia XZ4 (per quanto riguarda Sony ovviamente) e i nuovi P30 e P30 Pro (per quanto riguarda Huawei).

In attesa che questi smartphone siano presentati ufficialmente dalle loro case produttrici, in rete circolano svariati rumor rigurdo la scheda tecnica e molti concept riguardanti il design che li caratterizzerà.

Xperia XZ4, P30 e P30 Pro: ecco i concept apparsi in rete

Iniziamo parlando del dispositivo di casa Sony, ovvero Xperia XZ4. Il device che dovrebbe essere presentato all’inizio del 2019 è apparso in una foto che ci mostra il suo lato anteriore.

If the Sony Xperia XZ4 looks like this, do you like it? 😊

The advantage of 21:9 is that it can display more content and perfectly display 21:9 movies. pic.twitter.com/vruLP1FnAK — Ice universe (@UniverseIce) 16 dicembre 2018

Come potete notare il device si caratterizza per la presenza di un display con un rapporto 21:9, quindi più lungo degli attuali display in circolazione. La diagonale dello stesso dovrebbe essere di ben 6,55″.

Altre specifiche ci parlano della presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 256 GB di storage. Lato posteriore che dovrebbe essere caratterizzata da ben 3 obiettivi fotografici e una batteria da 3900 mAh.

Per quanto rigurda Huawei P30 e P30 Pro non si sa ancora molto, tranne quello che potrebbe essere il lato estetico. Infatti in rete sono apparse due nuove foto a mostrarci come dovrebbe essere costruito.

Guardando le foto pubblicate dal produttore di cover Olixar possiamo notare che i rumor emersi fino ad ora sono confermate. Il Huawei P30 infatti potrà vantare 3 fotocamere posteriori, mentre il P30 Pro potrà vantare ben 4 obiettivi posteriori.