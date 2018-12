20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’omino verde continua ad aggiornarsi ed ora si trova alla versione 9. Android 9 Pie è il nome di quest’ultimo aggiornamento disponibile per alcuni device che potranno godere delle ultime funzioni introdotte.

Tra tutte la novità della batteria adattiva. Di fatto il nostro device sarà in grado di capire quali applicazioni usiamo maggiormente e quali sono quelle che consumano di più, così da gestire di conseguenza l’uso della batteria stesa.

Ecco la lista completa dei device che avranno Android 9 Pie

Purtroppo non tutti gli smartphone riceveranno in via ufficiale quest’ultimo aggiornamento e che dunque non potranno sfruttare tutte le novità che offre l’ultima versione di questo sistema operativo.

I device che potranno invece essere aggiornati sono:

Asus

ROG Phone

Asus Zenfone 5

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 5 Lite

Huawei:

Huawei Mate 9 e 9 Pro

Huawei Mate 10 e 10 Pro

Huawei Mate 20, 20 Pro e 20 Lite

Huawei P10 e Plus

Huawei P20, Plus e Lite

Honor:

Honor 10

Honor View 10 e view 10 lite

Honor Play

LG:

LG G6

LG G7 ThinQ

LG V30

LG K8 2018

LG K10 2018 e K10 Plus 2018

Motorola:

Motorola Moto Z2 Play e Moto Z2 Force

Motorola Moto Z3 e Moto Z3 Play

Motorola One

Motorola Moto X4

Motorola Moto G6, G6 Play e G6 Plus

Motorola Moto E5, E5 Play e E5 Plus

Samsung:

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A6 e A6 Plus

Samsung Galaxy A7 2018

Samsung Galaxy A8 e A8 Plus

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung Galaxy J4 2018 e J4 Plus 2018

Samsung Galaxy J6 2018 e J6 Plus 2018

Dispositivi OnePlus:

OnePlus 3 e 3T

OnePlus 5 e 5T

OnePlus 6 e 6T

Dispositivi Xiaomi:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2s

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi6

Xiaomi Mi8, Mi8 SE e Mi8 Lite

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Sony

Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact

Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XA2, XA2 Plus e XA2 Ultra

Sony Xperia XZ3