Con una strana mossa implementata da Apple, alcuni utenti possono iniziare a scaricare l’aggiornamento a iOS12.1.2. E perché diciamo “alcuni”? Che cosa significa “strana mossa”? Beh, in pratica significa che questo aggiornamento è disponibile esclusivamente per quegli iPhone che già eseguono iOS 12.

In altre parole, se si possiede un iPad o un iPod Touch, non è possibile effettuare l’aggiornamento. Quei dispositivi, infatti, di recente rimangono in iOS 12.1.1.

Cosa c’è di nuovo in iOS 12.1.2

Come riportato dalla società, da un lato le correzioni dei bug che sono state prodotte su iPhone XR, iPhone XS e XS Max al momento dell’attivazione dell’eSIM. Inoltre, questo nuovo firmware risolve un problema che ha interessato la connettività cellulare in Turchia per gli stessi modelli di iPhone sopra menzionati.

L’influenza della Cina?

Qualcosa che si basa esclusivamente sul sentito dire, o per lo meno che possiamo dire è stato confermato da Apple, è che iOS 12.1.2 include anche le rettifiche di software coinvolti nella più recente controversia con Qualcomm, influenzando così la commercializzazione di molti modelli dai loro telefoni in Cina. Ovvero, Cupertino ha detto che avrebbe lanciato un aggiornamento per risolvere questi brevetti. Tuttavia, non sappiamo ancora con certezza se questo è il momento giusto per muoversi in tal senso.

Come scaricare iOS 12.1.2

Se hai un iPhone che è già in esecuzione con iOS 12, sei pronto per l’aggiornamento. Devi andare su Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software. Lì vedrai il nuovo sistema da scaricare.

Speriamo solo che, nel prossimo, Apple includa sia i propri smartphone che iPad e iPod Touch.