22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Siamo arrivati nel 2018 ad avere un mercato praticamente saturo per quanto riguarda il settore degli smartphone. Nonostante le aziende cerchino di creare prodotti sempre più appetitosi, le vendite sono sempre meno. Questo almeno per quanto riguarda il mercato occidentale. E’ a ragione di ciò che bisogna volgere lo sguardo altrove. Apple risulta essere una delle tante aziende che ha puntato gli occhi su uno dei mercati potenzialmente più floridi del momento, l’India.

Ebbene sì, pare proprio che il paese orientale sia un ottimo mercato sulla quale investire. L’azienda della mela morsicata l’ha capito fin da tempo e ha tentato di entrarne a far parte. Purtroppo però, pare che la politica del colosso di Cupertino non sia tanto compatibile con quelle che sono le esigenze del paese.

Apple non vende in India

E’ questa la triste verità che l’azienda della mela morsicata ha dovuto accettare. Stando ad una ricerca, solo un indiano su quattro possiede uno smartphone. Non esiste, al momento, un mercato più florido per la vendita degli smartphone. C’è da dire però che quelle che sono le esigenze degli utenti del paese sono ben differenti da quelle degli utenti occidentali. Al primo posto troviamo il budget. La stragrande maggioranza degli smartphone nel paese viene venduta a meno di 250 dollari. L’unico prodotto Apple che risulta essere in linea con questi prezzi è iPhone SE. Tutti gli altri device che l’azienda propone hanno costi decisamente più alti.

E’ per questo che l’azienda ha perso una quota del mercato. Rispetto allo scorso anno sono ben 40% in meno gli iPhone che sono stati spediti in India quest’anno. Apple possiede attualmente solo l’1% del mercato degli smartphone nel paese. Cosa farà l’azienda per risollevare la situazione? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.