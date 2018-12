GCam e Night Sight arrivano su Honor Play e Huawei Mate 10 e 10 Pro

30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La Google camera ha implementato la nuovissima funzione Night Sight, ovvero un ottimo modo di editare in post produzione le fotografie scattate. Big G ovviamente ha sviluppato il progetto nel migliore dei modi, rendendolo completo in tutto.

La funzione è stata pensata per un uso esclusivo sui dispositivi Google Pixel. Sappiamo benissimo però che il mondo del modding è molto vasto e negli ultimi tempi si sta dedicando anche alla GCam.

Google Camera e Night Sight disponibili su alcuni device Honor e Huawei

Non potendo installare la Google Camera con Night Sight in modo ufficiale su dispositivi differenti dai Pixel, lo si può fare in modi alternativi. Di fatto molti sviluppatori stanno lavorando ad alcuni porting della camera in questione.

Tra gli sviluppatori più bravi e costanti nel proprio lavoro troviamo ArnovaG82, il quale lavora ormai da tempo a questa cosa. Negli ultimi giorni è riuscito ad effettuare un porting della GCam e a renderlo compatibile anche con Honor Play, Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro.

Dunque i proprietari di questi device hanno adesso la possibilità di sfruttare la nuovissima funzione Night Sight. L’unico problema dell’applicazione è che sembra avere qualche problema di crash su Android 9 Pie, mentre sembrano non esserci problemi su Android 8.

Per scaricare il file necessario non vi basterà altro che seguire questo link dal quale effettuerete direttamente il download dell’apk. Se vi interessa invece sapere quali sono tutte le altre versioni disponibili, seguite questo link.