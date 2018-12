Il nuovo operatore mobile Google Fi potrebbe arrivare a breve in Europa

28 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il settore degli operatori telefonici è in continua espansione. In Italia, fino all’anno scorso combattevano per ottenere clienti le quattro principali aziende, ovvero TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Poi, entrò Iliad che rivoluzionò completamente il settore nella nostra penisola e, successivamente, presero molta considerazione anche gli operatori virtuali quali Kena, Ho.mobile ecc.

Recentemente, inoltre, sembra che anche Sky stia pensando a far arrivare in Italia il suo operatore Sky mobile. Ma potrebbe non essere l’unica grande novità del settore, infatti, anche il colosso Google sta pensando introdurre in Europa il suo operatore mobile Google Fi.

Google Fi, l’operatore mobile di Google

Google è senza dubbio uno dei colossi, insieme alla Apple, di servizi online e prodotti in tutto il mondo. Nonostante occupi già molti settori della tecnologia, quali quelli software con Android, le varie applicazioni per smartphone e computer, gli assistenti vocali, gli smartphone propri, da diversi anni ha puntato forte nel settore degli operatori telefonici mobili, negli USA.

Google Fi è nato dal 2015 negli Stati Uniti ed è una rete di servizi cellulari funzionante su torri T-Mobile, Sprint e US. E’ molto ben visto nel continente, visto il basso prezzo e la sua flessibilità.

Secondo quanto riportato dall’EUIPO, Google è pronta a lanciare il suo operatore mobile anche in Europa, testimoniando come è fortemente decisa a puntare anche in questo settore e a non tralasciare assolutamente il Vecchio Continente. Negli USA, prima, l’operatore era disponibile solo su alcuni smartphone, quelli della gamma Pixel, i telefoni Nexus, il Motorola Moto G6 e l’LG V35, mentre ora è utilizzabile su quasi tutti gli smartphone con Android.