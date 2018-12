Sta per arrivare lo Xiaomi Redmi Pro 2, con fotocamera da 48 mp

L'azienda cinese Xiaomi è finalmente pronta per annunciare il tanto atteso Xiaomi Redmi Pro 2, che dovrebbe avere per primo il SoC Snapdragon 675.

Xiaomi è un’azienda cinese di telefonia mobile che lentamente sta conquistando una buona posizione nelle gerarchie del settore, merito della sua campagna rigorosamente low-cost. Infatti, si differenzia dalle altre multinazionali del settore per i prezzi dei device molto contenuti, spesso massimo sui 200 euro, anche se sta lavorando da tempo a un top di gamma di alta fascia, lo Xiaomi Redmi Pro 2, che dopo quasi un anno e mezzo di rumors, è pronto a essere messo in commercio. Interessante anche l’apporto dell’azienda nel settore sempre più in crescita dei wearable, con lo Xiaomi Mi band 3, con versione NFC, che ha riscontrato milioni di unità vendute nel mondo.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Redmi Pro 2

Secondo diversi rumors, lo smartphone dovrebbe avere un forte comparto tecnico, con il nuovo sistema operativo Qualcomm Snapdragon 675, anche se non è sicuro, e 3 gb di RAM, che assicura prestazioni elevate anche in casi di multitasking. Il display dovrebbe essere LCD da 5,5” con risoluzione FHD 1080p. Un’altra grande novità potrebbe essere il comparto fotocamere, con, oltre a quella anteriore di probabilmente 16 mp, quella posteriore di ben 48 mp, una delle più grandi mai montate sul retro di uno smartphone. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9.0 Pie e la batteria con una capacità di 4100 maH con ricarica fast charge.

Ovviamente, questi sono solo rumors, apparsi sulla piattaforma Weibo nelle ultime ore. Per attendere notizie ufficiali su scheda tecnica e prezzo di listino bisogna attendere comunicazioni ufficiali della Xiaomi, anche se trapela che la presentazione ufficiale dello Xiaomi Redmi Pro 2 sia fissata per il mese di Gennaio.