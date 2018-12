22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ebbene sì, nessuno riesce a scampare allo spirito natalizio, neppure il famoso gioco Battle Royale, Fortnite. E’ dai primi di dicembre che gli sviluppatori della Epic Games stanno effettuando piccole modifiche all’interno del gioco in tema natalizio. L’aria festiva è però esplosa definitivamente negli scorsi giorni grazie all’inizio di un evento dedicato. Stiamo parlando di “14 Giorni di Fortnite“. Una particolare iniziativa lanciata il 19 dicembre che permetterà di vincere un premio al giorno per 14 giorni.

A quanto pare ad Epic Games stanno molto a cuore i dettagli. Basta dare un’occhio alla mappa del Battle Royale per rendersi conto come questa sia piena di addobbi natalizi. Case super decorate, lama giganti addobbati, alberi di natale ovunque, cespugli con lucine natalizie. Sono questi solo pochi degli accessori che sono stati aggiunti o modificati per le festività natalizie.

I regali di Fortnite

Epic Games ha pensato proprio a tutto. Anche a customizzare le armi a tema. In questo periodo il lanciagranate non sparerà delle semplici granate ma delle palle di neve. Passiamo però a quello che sicuramente farà andare in fibrillazione molti videogiocatori. Quali saranno le ricompense dell’evento “14 giorni di Fortnite”? Epic Games non ha rilasciato una lista delle ricompense, tuttavia degli utenti hanno le hanno già scovate all’interno dei codici del gioco.

Pare infatti che ad essere regalate saranno diverse emoji, degli sfondi, un backpack, un piccone, un deltaplano e molto altro. Non ci è dato sapere in che ordine Epic Games deciderà di rilasciare le ricompense. E’ solo stato detto che ci sarà una ricompensa misteriosa finale.

Sono queste solo alcune delle novità natalizie che Epic Games ha decido di introdurre su Fortnite. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.