18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ogni anno, durante il periodo natalizio, numerose aziende mettono in scena numerose promozioni per invogliare i clienti all’acquisto dei propri prodotti. Si sa, questo è il periodo dell’anno in cui si fanno più regali. Anche gli operatori telefonici italiani ogni anno si impegnano per portare offerte e pacchetti appetitosi da poter mettere sotto l’albero. Quali saranno le iniziative per il Natale 2018?

Nessuna esclusa: Tim, Vodafone, Wind, Tre. Ognuna di queste aziende ha pensato a qualcosa di speciale per celebrare le feste di Natale. Andiamo a scoprire insieme quali sono le offerte più interessanti che possiamo trovare sul mercato.

Operatori telefonici: le varie proposte

In primo piano troviamo sicuramente Tim. L’operatore telefonico blu si è attrezzato per donare ai suoi clienti un Natale davvero indimenticabile. Grazie a Tim Party, l’azienda da la possibilità di vincere uno smartphone Huawei Mate P20. Sono ben 10, quelli in palio al giorno. La promozione durerà per tutte le feste, fino al 6 gennaio. Ma non è questa l’unica iniziativa natalizia dell’azienda. Scendono in campo anche 2 pacchetti di giga. Supergiga 20 e Supergiga 40. Il primo offre 20 giga al mese al costo di 9,99 mentre il secondo 40 al costo di 11,98. Entrambi inoltre danno la possibilità a chi le attiva di avere un mese di giga illimitati.

Vodafone certamente non poteva rimanere a guardare. Sono molti gli smartphone che l’azienda permette di acquistare tramite un anticipo davvero ridotto. La promozione vera, però, prende il nome di Christmas Pack. Questa, oltre allo smartphone permette di avere minuti illimitati e 40 Gb di internet aggiungendo 15,99 euro al mese.

Anche Wind non è rimasta indifferente e ha prontamente lanciato l’offerta All Inclusive Limited Edition. Questa promozione comprende minuti illimitati, 40 Gb e 100 messaggi al costo di 8,99 euro al mese. La promozione è stata rinnovata varie volte e dovrebbe essere disponibile per tutto il periodo natalizio.

Anche Tre ha la sua offerta natalizia e si chiama Smartphone Christmas Edition. Questa prevede la scelta di due smartphone alla quale accoppiare una delle tariffe All-In Power o Free Power. Se si sceglie All-In Power, il secondo smartphone è a rate zero. Questo pacchetto comprende minuti illimitati e 60 Gb a 9,99 euro al mese.