Samsung è uno dei produttori di smartphone più famoso e diffuso nel mondo. In occasione delle festività natalizie ha deciso di collaborare con la Juventus F.C. per creare un terminale davvero speciale.

Ha di fatto annunciato il device per tutti i tifosi bianconeri: ecco che arriva il Samsung Galaxy A7 Juventus special edition. Ecco tutte le specifiche che caratterizzano questo nuovo prodotto.

Samsung Galaxy A7 Juventus special edition: ecco le specifiche

Questo dispositivo è stato creato appositamente per i tifosi bianconeri che potranno godere di applicazioni e funzionalità personalizzate. In questo modo si creerà la giusta atmosfera per vivere a pieno il mondo juventino.

Il sito ufficiale della squadra infatti cita: “La personalizzazione con loghi animati all’accensione e allo spegnimento dello smartphone, l’inno ufficiale della Juventus utilizzabile come suoneria e una serie di applicazioni preinstallate, tra cui tra cui Juventus VR e Juventus TV, disponibile con un anno di abbonamento compreso. Inoltre su Galaxy A7 Juventus Special Edition sarà presente l’applicazione di contenuti extra Black&White Specials con contenuti in esclusiva tra cui Wallpaper, suonerie personalizzate con i cori dei tifosi, video library con i migliori contenuti sulla squadra.”

Poi continua parlando della fotocamera che è in grado di riconoscere la scena che stiamo osservando e regola di conseguenza tutte le impostazioni utili della camera, come esposizione, luminosità e contrasto.

“Inoltre la tripla fotocamera del posteriore Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition sfrutta l’obiettivo grandangolare ed è capace di riprodurre lo stesso angolo visivo dell’occhio umano, rendendo possibile catturare il mondo senza alcuna restrizione. Niente di meglio per riprendere dal vivo le azioni salienti delle partite della Juve e tutti i vostri momenti speciali… in bianconero!“.

Continua così la descrizione dello smartphone perfetto per tutti gli Juventini che sembrano aver risposto con grandissimo entusiasmo alla notizia. Chissà che anche le altre squadre non decidano di intraprendere la stessa strada? Restate connessi per essere sempre aggiornati!