Spunta su Internet la prima foto del nuovo OnePlus 7

Sul web è trapelata una foto rubata all'azienda dove viene messo in mostra il prototipo del nuovo OnePlus 7, con un'estetica molto diversa dal precedente.

20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

OnePlus è un’azienda di telefonia cinese che sta scalando velocemente le classifiche grazie al nuovo top di gamma OnePlus 6T, uscito verso inizio Novembre, al prezzo di 650 euro, che ha riscontrato ottimi voti dalla critica e un grande numero di unità vendute.

Recentemente, è stata divulgata su Internet una foto rubata all’azienda, che mostra il prototipo del futuro top di gamma, OnePlus 7, che, almeno dalla foto, sembra decisamente diverso dal precedente. Vediamo perché.

Il nuovo OnePlus 7

Da quanto emerso, sembra che il nuovo smartphone sia già ad un buon punto, e che verranno lanciati vari tipi diversi di modelli, un po’ come i tre nuovi iPhone sul mercato.

Esteticamente è molto diverso dal 6T, ha linee molto spigolose e ben marcate, nessuna curvatura, nel back c’è un grande comparto fotografico rotondo con uno spazio per il flash LED. Nessuna traccia invece del classico lettore di impronte digitali, che quasi sicuramente sarà integrato al display. Per quanto riguarda le colorazioni sicuro ci saranno il colore rosso e bianco, ma certamente anche nero.

Va ricordato, del comparto interno tecnico, che molto probabilmente sarà il primo OnePlus che supporterà la nuova connettività 5G, pertanto dovrà avere necessariamente il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 855. Per il resto delle caratteristiche software ed hardware non si sa nulla, ed è difficile ipotizzare qualcosa. Non rimane che attendere delle comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda cinese, magari con una presentazione mondiale ufficiale, o aspettare nuovi leaks sul web.