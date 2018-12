14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

A partire già dalla prossima settimana, Twitter permetterà ai suoi utenti di tornare alla cronologia di tutti i tweet postati. Come spiega la società infatti, gli utenti “troveranno una nuova icona che avrà la forma di una stella. Si troverà nella parte superiore della timeline e permetterà di visualizzare i tweet più recenti”.

Cliccando infatti sull’icona a stella, si potranno visualizzare i post in ordine cronologico e non in ordine di rilevanza, ogni qualvolta lo si desidera. Se invece l’opzione non viene attivata, i post saranno visualizzati in base al solito algoritmo.

Una funzione di Twitter non del tutto nuova

Questa nuova funzione, ripropone quindi l’ordine cronologico eliminato nel 2016 e che gli utenti hanno richiesto a gran voce. In quell’anno infatti, Twitter era passato dalla cronologia della bacheca, ad un ordine basato sulla rilevanza dei tweet, calcolata in base ad un algoritmo, proprio come Facebook. La piattaforma ora fa invece marcia indietro e la reinserisce, viste le numerose richieste degli utenti che preferivano vedere solo i tweet più recenti ed in ordine cronologico. Così da non perdere gli eventi live e le ultime notizie.

Secondo l’azienda “Twitter contribuisce al dibattito pubblico aiutando gli utenti a vedere i tweet giusti al momento giusto. La timeline serve a mantenere gli utenti informati in tempo reale su tutto ciò che accade e sulle conversazioni più popolari e significative della piattaforma”.

La reintroduzione della timeline in ordine cronologico, avverrà prima sui sistemi operativi iOS, quindi per Apple, ed in seguito sarà distribuita anche sui sistemi Android.