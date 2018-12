20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Negli ultimi tempi tutti gli operatori telefonici stanno sfornando promozioni molto allettanti per chi effettua la portabilità del numero di telefono. Il tutto è iniziato quando ha messo piede nel nostro paese Iliad. Le offerte super vantaggiose del gestore francese hanno spinto aziende come Tim o Vodafone a lanciare offerte più competitive. Una delle più rinomate è proprio del gestore rosso. Parliamo della Vodafone Special 50GB.

Non si tratta di una promozione nuova. Questa era stata già presentata nei mesi scorsi per contrastare i clienti Iliad, ma non solo. L’azienda l’aveva per un periodo resa disponibile agli utenti provenienti da vari gestori ad un costo di 10 euro. Nel corso del tempo la promozione è stata tolta e riproposta in varie modalità. Nelle ultime ore la notizia del suo ritorno con qualche novità.

La nuova Vodafone Special 50GB

A quanto pare nelle scorse ore numerosi ex-clienti Vodafone stanno ricevendo un messaggio da parte del gestore rosso che li informa della possibilità di attivare nuovamente la promozione al costo di 7,99 euro al mese. La promozione offre minuti illimitati e 50 Gb di traffico dati in connettività 4G. Stando a quanto emerso, l’opzione potrà essere attivata anche dagli utenti ho. mobile. Ciò risulta essere una novità, in quanto l’operatore virtuale è sempre stato escluso dalle iniziative promozionali di Vodafone.

La promozione potrà essere attivata in tutti i centri Vodafone aderenti all’iniziativa tramite la presentazione dell’SMS. Il costo di attivazione sarà di 6 euro e il tempo limite per procedere all’attivazione è stato fissato al 27 dicembre. Non sappiamo se l’azienda deciderà di prolungare l’offerta. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.