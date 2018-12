28 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Siete impazienti, lo sappiamo. Ecco la raccolta più efficace da usare per il vostro Stato natalizio per Whatsapp e Facebook. Molti di noi, quotidianamente, condividono lo stato di Natale e il video di stato con i loro amici e contatti. Condividerete, quindi, congiuntamente queste immagini di stato natalizio sui social media.

Come noto, Whatsapp è la piattaforma di messaggistica più usata. Tutti gli utenti vogliono uno stato natalizio e citazioni, SMS e GIF quanto più originali possibili. E’ molto difficile creare quello più adatto a noi. Per questo motivo, a seguire, potrete trovare una raccolta di auguri e citazioni per sorprendere i propri amici. E speriamo che anche tutti i vostri amici su Facebook e Whatsapp apprezzino questo assortimento.

Buon Natale e Stato natalizio per Whatsapp

Il Natale è l’occasione terribilmente speciale per regali, cibo, canzoni, vestiti, famiglia e angeli. Quindi goditi il ​​giorno intero per essere felice.

Sto sognando il Natale bianco, con ogni cartolina di Natale che scrivo, i tuoi giorni potrebbero essere allegri e luminosi e tutti i tuoi Natali dovrebbero essere bianchi. Buon Natale.

Il Natale è la stagione della gioia, dei saluti delle vacanze, dei cambiamenti, dei regali e delle famiglie unite. I migliori auguri alla mia famiglia per Natale!

Spero che questo momento di vacanze sia più leggero e dolce per te e ti offra molti motivi per sorridere e molto del tuo tempo per riposare.

Lo spirito del Natale è quello dell’affetto e della generosità e della bontà. Illumina la finestra dell’immagine dell’anima e guardiamo alla vita frenetica del mondo e diventiamo più curiosi riguardo agli individui anziché alle cose. – Thomas S. Monson

Buon Natale: Sono quindi felice di celebrare il Natale con te, amico mio e mio eroe.

Che l’allegria e la gioia siano con te come la tua ombra e ti seguano ancora per tutto l’anno. Buon Natale a te e alla tua famiglia.

Possa la felicità bussare alla tua porta ed entrare nella tua casa una volta aperta e indugiare lì per un tempo prolungato. Buon Natale!

Buon Natale e post natalizi per Facebook