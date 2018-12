26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Praticamente tutti noi abbiamo a che fare con i computer, che sia per lavoro o per la vita privata, per non parlare di smartphone e altri dispositivi del genere. Una cosa che può sempre capitare, non importa quante precauzioni si prendano, è la perdita di dati. Che siano foto cancellate per sbaglio, che sia un documento di Word andato sparito, un video corrotto da un virus, gli inconvenienti del genere sono tanti mentre le possibilità di un recupero sono molte di meno, anche se ad un primo sguardo non sembrerebbe essere così.

Online si possono trovare un gran numero di suggerimenti o di applicazioni che promettono di essere in grado di recuperare ciò che abbiamo persi. In certi casi l’aiuto può essere legittimo in altri casi potremmo invece per finire di perdere ulteriori dati quindi sarebbe il caso di andare sul sicuro anche quando si cerca di rimediare. Per andare sul sicuro allora si può fare affidamento ad un software specifico.

EaseUS Data Recovery Wizard

Spesso in questi casi si cerca sempre l’alternativa gratuita per il recupero e il software citato poc’anzi non lo è completamente, ma la compagnia ci offre la possibilità di usarlo a titolo gratuito entro un certo limite. Se per esempio la dimensione dei file che abbiamo perso è minore di 2 GB allora possiamo tranquillamente sfruttare EaseUS Data Recovery Wizard senza spendere un euro.

1 di 4

Il funzionamento è semplice; eccolo partendo dal download:

Scaricare la versione di prova dal sito ufficiale

Installazione pacchetto

Selezionare l’unità che si vuole scansionare basata sulla della collocazione originaria del file (Immagine 1)

(Immagine 1) Attendere la scansione da parte del programma (Varia a seconda dei file presenti. Immagine 2)

(Varia a seconda dei file presenti. Immagine 2) Scegliere dalla lista finale il file che si vuole recuperare (Immagine 4)

Gli sviluppatori del software concedono gentilmente la possibilità di provarlo in modo gratuito in quanto sono fiduciosi del proprio prodotto. In caso di una perdita di una quantità maggiore di file il cliente saprà a chi rivolgersi con la serenità di trovarsi di fronte ad una compagnia in grado di aiutarlo e senza doppi fini.

EaseUS Data Recovery Wizard è in grado di recuperare i nostri dati persi da un vasto numero di dispositivi, dal semplice computer di casa, agli smartphone, tablet, chiavette USB, fotocamere digitali e altro ancora. L’utente potrà scegliere tra due diversi tipi di scansione, quella mirata alle singole cartelle o quella dedicata a tutti i dati presenti nel dispositivo.