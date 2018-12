26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Tutti abbiamo quell’amico o quel parente che è un super fissato dei videogiochi. Questo ha tutti i titoli possibili ed immaginabili. Scegliere un videogioco da regalargli, che ancora non ha, è un’impresa assai ardua. Non disperate però, perchè esistono numerosi gadget particolari ispirati ai videogiochi che risultano essere dei perfetti regali di Natale per tutti gli appassionati del genere.

Stanno prendendo sempre più piede i gadget ispirati ai videogame. Tazze, lampade, cravatte e molto altro. Una miriade di oggetti che faranno felici tutti i tipi di videogiocatori. Andiamo a scoprire quali sono i 10 gadget più gettonati per questo Natale 2018.

Sottobicchieri di Super Mario e molto altro

Chi non apprezza una bella mug ispirata al suo videogioco preferito? In questa lista proponiamo non una, ma ben due bellissime tazze. La prima è la tazza di Donkey Kong. A forma di barile e con un grosso logo visibile sul davanti. Il suo costo è davvero ridotto, solo 15 euro su troppotogo.it. L’altra che sicuramente in molti apprezzeranno è la mug ispirata a Zelda. Questa presenta la particolarità di essere termosensibile. Siamo sicuri che farebbe felice qualsiasi fan della serie. Il suo costo è di 12 euro presso dottorgadget.it.

Un altro dei regali che potrebbe essere davvero simpatico da scartare Natale è il poster con caselle da grattare. Queste nascondono ben 100 classici che hanno fatto la storia dei videogiochi. Il suo costo è di 17 euro su troppotogo.it. Sempre rimanendo in tema, troviamo anche il mini quadretto raffigurante tutti i controller delle più famose console mai uscite. I prezzo è di poco più di 22 euro su Etsy.com. Un regalo di Natale interessante può essere anche il puzzle raffigurante tutte le più importanti console. Il prezzo di questo è di 20 euro su dottorgadget.it

Passiamo ora a parlare di gadget in senso stretto. Un ottimo regalo potrebbe essere la cravatta ispirata ad uno dei giochi più famosi di sempre, Tetris. Il suo costo è di 26 euro su Etsy.com. Anche i sottobicchieri di Super Mario risultano essere un regalo che in molti apprezzeranno. Questi sono venduti in pacchi da 20 al costo di 8,90 euro su dottorgadget.it. Rimanendo sempre in tema, potrebbero essere interessanti anche i magneti dei Lemming, proposti a 9,90 euro su dottorgadget.it.

Gli ultimi 2 prodotti sono anch’essi molto gettonati. Da una parte abbiamo infatti la lampada a forma di faccione giallo di Pac-Man. Proposta al costo di poco più di 30 euro su firebox.com. E infine, ma non meno importante, il salvadanaio a forma di Game Boy. Ottimo gadget da regalare ai nostalgici dal costo ridotto di 12,99 euro su dottorgadget.it.