I dispositivi presentati dalla mela morsicata negli scorsi mesi non sono stati accolti con entusiasmo dagli utenti. Nonostante ciò, bisogna affermare che questi risultano essere i più performanti di sempre. I nuovi chip A12 Bionic e A12X Bionic rispettivamente di iPhone e iPad sono davvero un portento. In molti si chiederanno però quali saranno i migliori dispositivi Apple iOS in termini di prestazioni?

AnTuTu ha rilasciato qualche giorno fa la classifica aggiornata dei 10 dispositivi iOS più performanti presenti sul mercato. Ricordiamo che prima di quest’ultima classifica, sul podio c’erano i nuovi iPhone. Come sarà ora la situazione?

Apple: il dispositivo iOS più potente è iPad Pro 11

Ebbene sì, pare che il nuovo chip A12X Bionic presentato nel mese di novembre abbia spodestato l’oramai obsoleto A12 Bionic. I nuovi iPhone hanno assaporato il primo posto per poco più di un mese per poi vedersi surclassati dai nuovi tablet superpotenti. Risulta essere iPad Pro 11 il dispositivo vincitore. Questo ha raggiunto ben 564.629 punti. Molti di più rispetto ad iPhone XS che ne ha totalizzati solo 355.596. Ovviamente non c’è bisogno di dire che al secondo posto troviamo il secondo modello di iPad Pro, quello da 12.9 pollici.

Questa risulta essere l’unica variazione nella top 10 dei dispositivi iOS. Di seguito riportiamo tutta la classifica:

iPad Pro 2018 (11-inch) iPad Pro 2018 (12.9-inch) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPad Pro (10.5-inch) iPad Pro (12.9-inch, seconda generazione) iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8

I nuovi iPad rimarranno sul podio fino al rilascio dei prossimi iPhone che si terrà a settembre 2019.