30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ormai da un po di tempo i possessori dei terminali Google Pixel 3 e Pixel 3 XL si stanno lamentando per aver riscontrato un bug nel sistema, il quale impedisce di sfruttare alcune funzioni usatissime.

Questo bug impedisce l’utilizzo della fotocamera tramite alcune app di terzi, notificandoci l’errore tramite una schermata totalmente nera al centro dell quale appare il messaggio d’errore.

Bug per i Google Pixel: patch risolutiva a breve

Capirete bene che, pur non essendo un problema fisso ma che si presenta ad intermittenza, crea del disagio. Essendo smartphone dal costo molto elevato, l’utente si aspetta che sia perfetto.

Andando ad aprire un’app di terzi, come ad esempio Instagram, potrebbe risultare impossibile pubblicare una storia. Infatti, non potendo accedere alla fotocamera, sarà impossibile scattare foto.

Una volta presentato il problema però la camera non funzionerà più neanche tramite l’app nativa fotocamera, costringendoci al riavvio. Una volta riavviato il device potremo sfruttare l’applicazione fotocamera, ma non le app di terzi.

Con la patch in rilascio nel mese di dicembre sembra però che gli utenti non stiano riscontrando più tale problema. Infatti, chi ha già ricevuto l’aggiornamento, sembra riuscire ad usare tranquillamente la fotocamera in tutte le situazioni.

Anche utilizzando Instagram o Snapchat ad esempio, si riesce tranquillamente a scattare foto o registrare video che poi potremo pubblicare sui nostri profili social. Google però non ha parato minimamente del problema.

Infatti non ha ne rivelato la causa del problema, ne tanto meno dichiarato che la patch avrebbe risolto il bug. Dunque di ufficiale c’è ben poco, ma nella pratica il problema è stato risolto.