Honor: il nuovo smartwatch Watch Dream potrebbe essere di bassa fascia

Uno dei settori della tecnologia sempre più in crescita è quello riferito ai wearable, ed in particolare agli smartwatch. Questi piccoli dispositivi, dalle grandezze di un orologio, sono ottimi per chi pratica attività fisica, visto che hanno un sensore di ECG e monitorano distanza, velocità, e frequenza dei passi. Inoltre, si può utilizzare per sentire musica, con Spotify, fare anche chiamate, o addirittura pagare alla cassa, utilizzando la funzione NFC. L’azienda cinese Honor, affiliata alla Huawei, sta progettando un nuovo smartwatch, l’Honor Watch Dream. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo Honor Watch Dream

A fine Ottobre scorso, l’azienda già lanciò un nuovo smartwatch, l’Honor Watch Magic, pertanto è difficile pensare che il nuovo sia di caratura e livello superiore. E’ più probabile, pensare, che abbiano linee guida differenti, con quest’ultimo, il Watch Dream, adattato per una fascia bassa, per i più giovani e con meno funzioni interne disponibili.

Le voci di questo wearable, sempre più insistenti, sono supportate da alcuni documenti dove trapela che l’azienda ha ottenuto la certificazione per uno smartwatch nuovo con nome in codice ELF-G10.

Non sappiamo molto dal punto di vista tecnico dell’Honor Watch Dream. Il chip dovrebbe essere realizzato da Mediatek, (confermando la decisione dell’azienda di allontanarsi da Qualcomm), e ha disponibile la tecnologia Bluetooth 4.0.

Non resta che attendere nuovi rumors o comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, su data di rilascio e prezzo di listino anche se, come già detto precedentemente, potrebbe un prezzo contenuto, adatto per una fascia di persone più giovani.