16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il veggente Michel de Nostredame, meglio noto come Nostradamus, rimane molto citato e consultato a 400 anni dalla sua morte. Nostradamus acquistò la sua fama dopo aver scritto il libro “Les Propheties” nel 1555. Il libro contiene una raccolta di 1.000 quartetti (versi in rima a quattro righe) citati per prevedere il futuro.

Le sue profezie hanno avvertito di cataclismi, disastri ed eventi storici centinaia di anni prima che accadessero. Inoltre, si sostiene che Nostradamus predisse la storia di tutto il mondo dalla sua morte fino ad ora, e molto oltre. A Nostradamus è stata attribuita con una previsione accurata la Rivoluzione francese nel 1789; l’attentato nucleare di Hiroshima, in Giappone, nel 1945; l’incidente dello Space Shuttle Challenger nel 1986; entrambe le guerre mondiali e molte altre sciagure.

Tuttavia, la previsione più agghiacciante è legata agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2011. Cosa ci prospetta Nostradamus per l’anno 2019? Qualcosa di cui si già si parla e che, scettici o meno, potrebbe peggiorare.

I) Problemi climatici in Europa

Alcuni Paesi europei dovranno affrontare inondazioni di straordinaria magnitudo. Tra gli altri, i paesi che subiranno il maggior danno sono Ungheria, Italia, Repubblica Ceca, ma anche Gran Bretagna.

II) Problemi geopolitici e terrorismo

In tutto il mondo, sia nei Paesi europei che negli Stati Uniti, ci sarà una serie di eventi legati non solo al dilemma della gestione dell’immigrazione, ma anche all’aumento del numero di attacchi terroristici.

III) Estremismo religioso

L’ascesa dell’estremismo religioso in Medio Oriente e in diversi Paesi e regioni del mondo porterà a disordini e guerre, costringendo molte persone a lasciare il loro Paese e cercare di trovare rifugio in Europa.

IV) Cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici continueranno a influenzare il pianeta e i leader politici raggiungeranno un accordo sulla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici.

V) Gli uragani e gli effetti del riscaldamento globale

Uragani spazzeranno diverse regioni degli Stati Uniti e questo modellerà il fosco paesaggio descritto da Nostradamus. Gli americani che vivono in Florida, Texas e New Orleans devono essere preparati ad affrontare il cattivo tempo. Inoltre, il riscaldamento globale causerà molti conflitti armati. Attraverso un movimento strategico, la Cina diventerà il nuovo leader mondiale (il nesso, però, è pressoché ignoto).

VI) Terza guerra mondiale

Secondo le previsioni di Nostradamus, la Terza Guerra Mondiale coinvolgerà due superpoteri. Si ritiene che la guerra inizierà dopo la morte dell’ultimo Papa (colui che seguirà dopo Papa Benedetto XVI, quindi dovrebbe essere quello attuale), che verrà ucciso dall’anticristo.

Inoltre, un’eclisse solare totale il 23 luglio 2019 segnerà l’inizio del disastro che inghiottirà la Chiesa cattolica, ma anche tutte le altre chiese cristiane.

VII) Grande terremoto negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti devono prepararsi per il «Grande terremoto». Ciò potrebbe verificarsi su una lunghezza di oltre 800 chilometri, l’area di subduzione copre l’intera distanza tra California, e Vancouver Island, in Canada. L’evento, di 8 gradi o 9, potrebbe essere l’incidente più distruttivo della storia.

VIII) Parlare con gli animali

Il profeta ha anche previsto che le persone saranno in grado di parlare agli animali. Ha affermato che gli animali saranno più vicini e più fedeli alle persone rispetto al passato. I maiali diventeranno fratelli per l’uomo (il perchè proprio i maiali è ignoto!).

IX) Progressi in medicina

Secondo le previsioni di Nostradamus, la medicina avanzerà molto. Le nuove scoperte aiuteranno a prolungare la vita delle persone. Coloro che leggono le profezie di Nostradamus affermano di aver predetto che le persone vivranno fino a 200 anni.

“Dopo che apparirà un nuovo motore, il mondo sarà come nei giorni precedenti a Babel”

Molti credono che il motore a cui si riferisce sia Internet e che la tecnologia creerà un nuovo linguaggio globale. Altri dicono che riguarda i social network che continuano a svilupparsi ogni giorno. Molte persone nel mondo credono nelle profezie di Nostradamus e sostengono che fosse uno dei più grandi e più accurati profeti della storia, eppure molti altri considerano queste predizioni come una coincidenza o solo il risultato di interpretazioni errate o mistificazioni.

Sebbene le previsioni di Nostradamus siano tutte ricoperte da una coltre di mistero, molti studiosi hanno dichiarato che le sue parole non fossero altro che supposizioni, alcune fortunate e altre no. L’ultima parola l’avrà sempre l’essere umano, ovvero noi e il nostro buon senso.