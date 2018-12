24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

A causa della valanga incessante degli scandali di Facebook che appaiono quasi quotidianamente sui giornali, potrebbe essere inevitabile perdere completamente il suo recente interesse per la blockchain. Ma, a quanto pare, la criptovaluta del gigante di Internet può ancora essere una realtà.

Citando fonti a conoscenza dell’argomento, Bloomberg ha riferito giovedì che le voci circolano a lungo sullo sviluppo da parte di Facebook di una moneta virtuale che permetterà agli utenti di scambiare valuta attraverso il loro servizio di chat crittografato WhatsApp sono vere. Ma non sarà qualcosa che succederà tra breve.

Cosa si prospetta per il futuro

La società sta sviluppando una valuta stabile, un tipo di valuta digitale legata al dollaro statunitense, che serve a minimizzare la sua volatilità, secondo fonti interne. Queste fonti hanno detto che Facebook è ben lungi dall’essere pronto, perché si sta ancora lavorando sulla strategia, compreso un piano per la custodia dei beni e un regolamento di valute per mantenere un valore stabile.

La società sta attualmente esaminando il mercato dei pagamenti in India. Un portavoce di Facebook ha detto che la società “sta esplorando modi per sfruttare il potere della tecnologia blockchain” e che il suo nuovo team di criptovaluta, guidato dall’ex presidente di PayPal David Marcus, sta “esplorando molte applicazioni diverse“. Marcus ha annunciato a maggio su Facebook che lascerà il team di Messenger della compagnia per unirsi alla sua divisione blockchain.

“Dopo quasi quattro anni incredibilmente gratificanti con Messenger, ho deciso che era ora di affrontare una nuova sfida“, ha dichiarato Marcus all’epoca. “Sto creando un piccolo gruppo per esplorare il modo migliore per sfruttare la blockchain su Facebook, partendo da zero“.

Ma le notizie sulla sua criptovaluta non sono l’unica cosa che ha fatto apparire WhatsApp sui media questa settimana. Secondo un rapporto di due ONG israeliane, WhatsApp sta ora indagando su un grave problema di pornografia infantile crittografato sulla sua piattaforma, un problema che la sua casa madre Facebook (sorpresa!) non sarebbe riuscita a controllare.

L’annus horribilis di Facebook continua, ma le sue ambizioni sulle criptomonete non sembrano diminuire.